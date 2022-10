È convocata per venerdì prossimo 21 ottobre a Firenze l'ultima conferenza dei servizi sul progetto di Snam per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nel porto di Piombino per tre anni. La riunione esprimerà un parere positivo con prescrizioni, ha anticipato il presidente della Regione Toscana e commissario all'opera Eugenio Gia...

