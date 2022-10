Il primo cargo di olio vegetale per la bioraffinazione prodotto da Eni in Kenya è partito dal porto di Mombasa, diretto alla bioraffineria di Gela. Lo comunica Eni in una nota. La produzione prevista è di 2.500 tonnellate entro la fine del 2022, per poi salire a 20.000 tonnellate nel 2023.L'olio vegetale, scrive Eni, è prodotto nell'agri-hub di M...

