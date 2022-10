Tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, scivola il barile, continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service supera quota 1,7 euro/litro, il gasolio è a 1,89 in self service e oltre i due euro/litro in modalità servito. Tra poco più di due settimane, il 31 ottobre, sca...

