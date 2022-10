Giornata di forti ribassi, soprattutto per i gasoli, dopo 5 batoste consecutive in Mediterraneo. Domani i prezzi d'acquisto segneranno un deciso recupero. Visto l'andamento in rialzo del Gasoil su Londra, lunedì i prezzi d'acquisto potrebbero riprendersi quasi tutti i ribassi. Questa mattina la benzina doveva crollare di 31 euro per mille litri, i ...

© Riproduzione riservata