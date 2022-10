Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha annullato gli atti della gara indetta dal Comune di Monza per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione della città. Con la sentenza n. 2246 del 13 ottobre 2022, i giudici hanno accolto il ricorso presentat...

© Riproduzione riservata