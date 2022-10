Erg ha annunciato l'avvio dei primi 50MW del suo parco eolico di Sandy Knowe, a Dumfries & Galloway, nel sud della Scozia. I restanti 36 MW entreranno in esercizio nel corso del primo trimestre del 2023, in anticipo rispetto al piano industriale 2022-2026, aggiunge il gruppo in una nota. Il parco, sviluppato e costruito internamente, avrà una capac...

