Il prolungarsi degli scioperi degli operai del settore energetico in Francia mette a rischio la produzione elettrica da nucleare durante l'inverno. È l'allarme lanciato ieri dal gestore della rete francese Rte nell'aggiornamento delle prospettive per il sistema elettrico per l'autunno e l'inverno 2022 e 2023. Secondo Rte, almeno 6 reattori, il cui ...

© Riproduzione riservata