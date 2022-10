La guerra in Ucraina e la crisi del gas si ripercuotono sui prezzi dell'energia al dettaglio. Nel secondo trimestre del 2022, per l'industria dell'Unione europea la bolletta gas è aumentata del 126% anno su anno, quella elettrica del 32%. Il costo di luce e gas per i clienti industriali ha superato quello pagato dai principali partner commerciali. ...

