La Commissione Europea ha proposto oggi un nuovo regolamento temporaneo di emergenza per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili. La proposta sarà in vigore per un anno, il tempo necessario per l'adozione e il recepimento della nuova direttiva sulle rinnovabili attualmente in discussione al trilogo nell'ambito del pacchetto Fit for 55. Le ...

© Riproduzione riservata