Source Energie e Galileo hanno avviato una joint venture di sviluppo a lungo termine - denominata Source Galileo - con un piano per lo sviluppo di oltre 5 GW di energia rinnovabile offshore e onshore e progetti di stoccaggio in Irlanda, Norvegia e il Regno Unito.Sul lato offshore, la jv punta a progetti di taglia tra 500 e 2000 MW in linea con ...

© Riproduzione riservata