Il Sole24Ore anticipa sul numero di oggi che Poste Italiane ha deciso di far slittare a inizio 2023 il suo ingresso nella vendita di energia alla generalità dei clienti, in ragione della forte turbolenza dei mercati. In precedenza Poste aveva annunciato la propria intenzione di entrare nel mass market nel 2022, con l'obiettivo di avere 200mila clie...

© Riproduzione riservata