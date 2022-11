A ottobre i prezzi dell'elettricità in Europa sono calati, e hanno fatto diminuire del 12,9% anche i prezzi medi dei contratti Ppa per gli impianti da rinnovabili. Il prezzo medio dei Ppa, infatti, è passato dai 100,5 euro al MWh di settembre agli 87,5 di ottobre. In Italia, il prezzo è rimasto piuttosto stabile a 104,6 euro al MWh. Settembre e ott...

© Riproduzione riservata