Massimiliano Atelli

Ieri il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha chiesto formalmente alla Presidenza del Consiglio e al ministero dell'Economia e delle Finanze 30 nuovi commissari per la commissione Pnrr Pniec. Ha chiesto inoltre la possibilità di impiegare 6 commissari con più di due anni di esperienza, provenienti dalla commissione Via Vas, nella c...

© Riproduzione riservata