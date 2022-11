Giovedì scorso l'assemblea della Camera ha approvato il DL Aiuti ter, modificando solo l'articolo 8 sul terzo settore. Per il resto, il testo è quello approvato in commissione martedì scorso (v. Staffetta 09/11) . Ora la palla passa al Senato: martedì il decreto è all...

© Riproduzione riservata