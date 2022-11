Gilberto Pichetto Fratin

Una “crescita esponenziale delle fonti rinnovabili”, per anticipare gli obiettivi al 2030, affidandosi però, nel frattempo, alla “fonte di transizione” il gas metano. È una delle “linee programmatiche” del ministero dell'Ambiente, così come le ha illustrate oggi il ministro Gilberto Pichetto Fratin in commissione Ambiente del Senato. L'intervento è...

