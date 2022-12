Dopo sei cali mensili consecutivi da oggi 1° dicembre le tariffe per le reti urbane di Gpl tornano ad aumentare del 2,38%. Lo stabilisce la deliberadel 29 novembre dell'Autorità per l'energia (Arera) che ha disposto per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022 un aumento didell'elemento QEPROPMC, pari a 0,027077...

