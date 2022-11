Uniper ha avviato un arbitrato nella speranza di ottenere miliardi di euro di risarcimento dalla russa Gazprom per i volumi di gas non consegnati. Lo ha annunciato oggi l'a.d. di Uniper Klaus-Dieter Maubach.La società, che è in procinto di essere nazionalizzata in un piano di salvataggio statale per sopravvivere alla crisi energetica innescata da...

