Ultima tappa a Roma, martedì 13 dicembre presso la sede di Unindustria (v. Andrea Noale 206) di, roadshow delle imprese italiane promosso da Il Sole 24 Ore e Confindustria. All'evento, dedicato al Lazio, è possibile partecipare sia in presenza che in diretta streaming. Sul tappeto temi quali: la transizione digitale come leva pe...

© Riproduzione riservata