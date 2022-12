Bcc Roma, lunedì prossimo evento su comparto agricolo e agroalimentare

Le potenzialità di sviluppo nel settore agricolo dell'Alto Lazio, i prodotti messi a disposizione da Bcc Roma e dal Gruppo Bancario Iccrea a favore delle filiere agricole e agroalimentari e le opportunità offerte dal Pnrr. Di questo, ma anche di agrisolare e di agrivoltaico, si parlerà lunedì 19 dicembre al convegno "Dal Sole alla Terra", appuntamento dedicato al settore agricolo e agroalimentare organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma. L'incontro si terrà alle ore 17:30 a Civita Castellana presso l'Hotel Aldero, Via Quartaccio 1.

L'incontro, si legge in una nota, si svolge con il patrocinio di Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare che, nella sua attività di sostegno alle imprese agricole e agroalimentari italiane, dispone, tra le altre misure, di strumenti di garanzia per le imprese agricole e della pesca, e si inserisce nell'azione che Bcc Roma sta portando avanti per attenuare l'impatto negativo della crisi energetica in atto. Tra le iniziative introdotte dalla Banca, da segnalare i finanziamenti di “Caro Energia”, un'offerta di mutui chirografari dedicata alle imprese per affrontare il rincaro della spesa energetica.

Sempre su questo tema, da ricordare “Spegni la Bolletta”, l'iniziativa promossa da Fondosviluppo e Federcasse con l'obiettivo di sostenere le imprese cooperative che si trovino in difficoltà con il pagamento delle bollette energetiche di luce e gas. La misura prevede che, in caso di finanziamento erogato ad una cooperativa da Bcc di Roma o da altra Bcc per far fronte al caro-bolletta, gli interessi saranno coperti da Fondosviluppo.

Inoltre, Bcc Roma ha aderito alle ulteriori misure di garanzia emanate dal Governo (con il cosiddetto DL Aiuti), nell'ambito delle iniziative avviate per fronteggiare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russa-ucraina. Le agevolazioni si inseriscono nel quadro del Temporary Crisis Framework (Tcf), operativo fino al 31 dicembre 2022.

Si parlerà anche di queste offerte durante il convegno “Dal Sole alla terra”, al quale interverranno Maurizio Longhi, presidente Bcc Roma, che darà conto dello storico rapporto tra la Banca e il tessuto economico dei territori in cui è insediata; Carmine Daniele, responsabile area governo crediti speciali e retail Bcc Roma, che illustrerà l'offerta di Bcc Roma e del Gruppo Iccrea al settore agricolo e agroalimentare; chiuderà i lavori Angelo Frascarelli, presidente di Ismea.

Oltre che in presenza, per i giornalisti interessati a seguire la tavola rotonda è stato predisposto il seguente collegamento online: https://us05web.zoom.us/j/87649150959?pwd=UDJKZmh6akl2VDZyNG0rM2FUeW1hZz09#success

ID riunione: 876 4915 0959 - Passcode: BCC2022.

© Riproduzione riservata