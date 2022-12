Federico Testa

È Federico Testa, ex deputato PD ed ex presidente Enea, il nuovo presidente della multiutility veneta Agsm Aim, mentre Angela Broglia è nominata consigliera di amministrazione. Lo ha reso noto ieri il Comune di Verona, azionista di maggioranza della multiutiliy, dopo che l'assemblea dei soci ha revocato l'incarico al presidente Stefano Casali e all...

