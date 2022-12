Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in via preliminare, il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla class action. Il decreto, uno dei 9 Dlgs di recepimento di norme UE approvati oggi in preliminare dal Cdm, istituisce un apposito elenco che verrà tenuto dal ministero delle Imprese a cui spetterà la verifica dei requisit...

© Riproduzione riservata