Con una sentenza pubblicata oggi, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di Eviva (in liquidazione) contro la delibera Arera che nel 2021 confermava a carico della società una multa di 6,8 milioni di euro tra le altre cose per aver applicato ai clienti oneri aggiuntivi per l'invio di bollette cartacee...

