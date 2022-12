Il Consiglio di Stato ha sospeso recenti provvedimenti cautelari dell'Antitrtust nei confronti di Iren nella parte in cui impongono alla società di annullare le modifiche dei prezzi di fornitura di energia disposte in sede di rinnovo di contratti scaduti. E' quanto si legge in un'ordinanza pubblicata oggi.Il Tar in primo grado del giudizio caute...

© Riproduzione riservata