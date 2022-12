La domanda limitata per l'inverno mite e la contrazione dei consumi delle imprese, unitamente alle scorte gas piene più del normale per questo periodo dell'anno e una buona disponibilità di Gnl sono alla base della decisa caduta dei prezzi del gas e dell'elettricità nell'ultima decade di dicembre. Ilalitaliano negli scambi per la gior...

© Riproduzione riservata