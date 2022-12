La Società unica abruzzese di trasporto ha aperto un bando da 112.405.250 euro per la fornitura di dieci convogli bimodali elettrici e a idrogeno per il trasporto ferroviario regionale. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 12 del 27 febbraio 2023. Il finanziamento è a carico del Fondo complementare al Pnrr. Così si legge i...

© Riproduzione riservata