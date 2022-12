Nell'ambito delle iniziative del Pnrr, con due decreti emanati il 23 dicembre il Mase ha dato via libera a finanziamenti per 3,61 miliardi di euro a 22 progetti per interventi di adeguamento e potenziamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica finalizzati ad accogliere l'energia prodotta da fonti rinnovabili e a consentire una maggior...

