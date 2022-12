2

Con la circolare n. 44036 del 23 dicembre 2022 il Mase ha aggiornato delle scadenze per il 2023 in merito alla gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii. e dell'obbligo di riduzione delle emissioni di COnei trasporti, di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii.In consider...

