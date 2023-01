Terna ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Edyna Transmission Srl, società del Gruppo Alperia dedicata al settore della trasmissione, proprietaria di 34 km di elettrodotti ad alta tensione e 2 stazioni elettriche in Alto Adige già parte della rete nazionale di trasmissione elettrica, per un valore complessivo di ci...

© Riproduzione riservata