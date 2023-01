(fonte Snam - oggi h 9:00)

Sono stati ripristinati il 7 gennaio, come annunciato nella comunicazione di Eni alla piattaforma informazioni privilegiate dal Gme, i flussi di gas dalla Libia, arrestatisi il 5 gennaio per una manutenzione non programmata presso il terminale libico di Mellitah. Nel frattempo, nella giornata di oggi si registra un calo di circa un 40% nelle immiss...

