Il gruppo Sunprime ha stipulato un accordo di cooperazione con Terre dell'Etruria, la più grande cooperativa agricola toscana, per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende associate. In particolare, Sunprime investirà 4 milioni di euro per realizzare 20 impianti fotovoltaici da 5 MW complessivi, che forniranno energia alle ...

