Luca Passa è da ieri il nuovo chief financial officer (Cfo) di Snam. In arrivo da Madrid dove, dal 2018 al 2022, è stato Cfo di Endesa e head of administration, finance and control for Iberia per il Gruppo Enel, in cui era entrato nel 2015 come head of group investor relations.Passa ha acquisito una consolidata esperienza finanziaria anche intern...

