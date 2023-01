Il ministero del Petrolio e dell'Energia della Norvegia ha pubblicato oggi i risultati della gara per il rilascio delle licenze upstream per il 2022 (Apa, cioè awards in predefined areas). Sono state messe a gara 47 licenze in altrettanti giacimenti offshore: 29 nel Mare del Nord, 16 nel Mar di Norvegia e 2 nel Mare di Barents. Il ministero ha rice...

