Mytilineos e Statkraft hanno firmato un Power Purchase Agreement (Ppa) decennale relativo alla vendita di energia generata da quattro impianti fotovoltaici in costruzione, localizzati in Emilia-Romagna, Lazio e Campania, per una potenza complessiva di 63 MW.Tutti i progetti sono stati sviluppati da Mytilineos e la data di entrata in esercizio è ...

