La Corte dei Conti ha stoppato in attesa di chiarimenti il conferimento dell'incarico a una quindicina di esperti reclutati dal ministero dell'Ambiente a supporto dell'attuazione dei capitoli del Pnrr sulla transizione ecologica. Gli esperti, in gran parte area manager ma anche tecnici ed esperti giuridici in materia di autorizzazioni ambientali e ...

© Riproduzione riservata