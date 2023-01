Lo studio legale che rappresenta la BI Fuel di Mogliano Veneto (TV) ha scritto in una nota che, in seguito alla già segnalata ordinanza del Consiglio di Stato favorevole all'azienda (v. Staffetta 09/12/22) , l'Agenzia delle dogane locale ha provveduto a rilasciare all...

© Riproduzione riservata