Sorgenia ha avviato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da circa 26 MW in località le Strillaie, in comune di Grosseto (v. Staffetta 01/04/21) , di cui prevede la messa in funzione a inizio 2024. Lo fa sapere la stessa società in una nota, precisando che l'imp...

© Riproduzione riservata