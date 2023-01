La società Sacbo (Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio) non avrebbe ottemperato correttamente agli impegni presi nel 2018 per chiudere l'indagine Antitrust su un presunto abuso di posizione dominante nelle modalità di gestione e di utilizzo dell'unico deposito di carburante presente nell'aeroporto di Bergamo, essenziale al fine d...

© Riproduzione riservata