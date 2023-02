Lo scorso 22 dicembre il Mase ha deliberato il versamento di 10 milioni di euro all'Adaptation Fund della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo previsto dal Protocollo di Kyoto, di cui l'Italia assume nel 2023 la presidenza di turno del Board.Dal 2011...

© Riproduzione riservata