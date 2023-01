In Germania non servirà più la valutazione d'impatto ambientale per gli impianti eolici onshore e offshore e per le reti elettriche da realizzare in aree già definite idonee dai Land. È la principale novità introdotta ieri dal governo federale tedesco con un emendamento alla legge sulla pianificazione regionale. L'emendamento è stato inviato al Par...

