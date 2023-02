Il Gse informa gli operatori che il 20 febbraio prossimo si terrà una sessione d'asta straordinaria per la vendita delle Garanzie di Origine nella disponibilità del Gse. Il Gse invita pertanto tutti i soggetti interessati a monitorare la pubblicazione della prossima News per avere informazioni sui volumi in offerta e sui prezzi a base d'asta....

© Riproduzione riservata