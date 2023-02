La Russia ha annunciato un taglio della produzione di greggio per marzo. Questa mattina il vice primo ministro russo Alexander Novak ha detto che la Russia avrebbe ridotto la sua produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno a marzo, in risposta all'embargo e al tetto di prezzo su petrolio e prodotti messi in campo dall'Europa. L'annuncio l'ha...

© Riproduzione riservata