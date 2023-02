Dalle 3.00 di questa notte i servizi telematici dell'Agenzia delle Dogane sono bloccati. Per l'impossibilità di emissione di E-Das ed E-Daa le caricazioni, come confermato dai rivenditori contattati dalla Staffetta, sono ferme presso le basi e raffinerie in tutta Italia. Il sito delle Dogane, sparito fino a poco fa, funziona a singhiozzo.Inoltre...

© Riproduzione riservata