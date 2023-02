Domenica 25 febbraio c'è stato un incendio all'unità di desolforazione della benzina della raffineria Isab Lukoil di Priolo. La notizia l'ha riportata ieri il Platts. L'unità dell'impianto sud è stata messa fuori servizio. Un tecnico Isab, si legge in una nota della società diffusa in serata, è rimasto ferito nell'incidente ed è ricoverato in osped...

© Riproduzione riservata