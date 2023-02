Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio hanno avviato la settimana in calo, in clima che continua ad essere di forte instabilità. Da domani, primo marzo, entrerà in vigore il taglio produttivo di 500.000 barili al giorno, deciso da Mosca in risposta alle sanzioni internazionali. Ma questo fatto è stato praticamente ignor...

© Riproduzione riservata