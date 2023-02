E' nuovo record oggi per il prezzo dei permessi di emissione Ets, con il future per dicembre 2023 che dopo aver chiuso giovedì scorso a 97,54 euro per tonnellata, nella sessione di oggi su Ice ha toccato nel pomeriggio i 99,96 euro, per poi ripiegare di poco a 98,4 verso la fine delle contrattazioni. Il contratto di marzo 2024 ha toccato i 100,42 e...

