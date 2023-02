L'Oil Market report Aie di febbraio diffuso questa settimana è dedicato alle sanzioni petrolifere sui prodotti contro la Russia. Si parla di come cambieranno le rotte delle esportazioni via nave dei prodotti nel mondo. Del boom delle esportazioni petrolifere russe in gennaio, salite su base mensile complessivamente di 300.000 b/g a 8,2 milioni di b...

© Riproduzione riservata