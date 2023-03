È stato assegnato alla commissione Bilancio in sede referente il Ddl di conversione in legge del DL Semplificazioni Pnrr (decreto-legge 13/2023, A.S. 564). Sul provvedimento la commissione svolgerà un ciclo di audizioni a partire da lunedì 6 marzo, iniziando con le parti sociali e gli enti locali, come stabilito questa mattina dall'ufficio di presi...

© Riproduzione riservata