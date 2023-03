Torna domani e dopodomani a Salerno(https://www.stantup.it/abc5/), dal 2017 evento di riferimento in Italia per chi opera nel settore della fornitura energetica. Organizzata da Stantup, la manifestazione si concentra ancora sul ‘caro energia', un tema che la pandemia prima e il conflitto in Ucraina poi hanno posto al centro del di...

© Riproduzione riservata