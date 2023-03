Ancora in territorio positivo il mercato auto nel mese di febbraio. In base ai dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese che si è appena concluso in Italia sono state immatricolate 130.365 autovetture a fronte delle 110.915 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente (+17,54%). In leggera crescita anche il m...

© Riproduzione riservata