Nelle ultime settimane, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato la valutazione d'impatto ambientale positiva per il progetto fotovoltaico di Ecopiedmont da 18,77 MW a Lombardore (TO) in Piemonte. La Via è stata rilasciata con parere positivo del Mic e della commissione Pnrr Pniec. Con il parere negativo della commissione Via Vas e del ministero de...

© Riproduzione riservata